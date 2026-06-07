Obwohl der erste und zweite Platz bereits festzustehen scheinen, bleibt die Grazer Gemeinderatswahl 2026 eine spannende. Denn welche Mehrheiten künftig die Geschicke der steirischen Landeshauptstadt lenken werden, steht ebenso in den Sternen wie die Antwort auf die Frage, welche Parteien es schaffen werden, im Wahlkampf-Endspurt ihr volles Potenzial zu mobilisieren.

Sicher ist: Die nächsten Wochen werden entscheidend. Zudem kann man aus derzeitiger Sicht davon ausgehen, dass die Regierungsbildung eine durchaus diffizile Angelegenheit werden dürfte. Zu groß zeigte sich bis zuletzt der Spalt zwischen Links und Rechts. Dass es nach der Wahl zu einer pragmatischen Koalition – sprich: einer Zweckgemeinschaft unterschiedlicher Pole – kommt, lässt sich dennoch nicht kategorisch ausschließen.

Unter unseren Leserinnen und Lesern sorgt die jüngste Prognose jedenfalls für Gesprächsbedarf. Dabei zeigen sich die meisten gut informiert und kaum jemand so politikverdrossen wie „Wahrheitssucher“, der meint: „Am Ende ist es doch Blunzn, ob ein Dunkelroter, Blauer oder Schwarz-Türkis-Grün-Weiß-Gesprenkelter im Rathaus, Landhaus oder Bundeskanzleramt das Sagen hat.“ Wobei der User zumindest für einen gesitteten Umgang miteinander plädiert: „So gesehen können wir es uns sparen, uns hier die Schädel einzuschlagen.“

„Ich hoffe, dass es zumindest in Graz menschelt und grün ist“

Überzeugt von der Arbeit der linken Rathauskoalition in der sich dem Ende zuneigenden Legislaturperiode ist „kvinna“, während FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek kritischer gesehen wird: „Kahr und Schwentner sind ein sehr positiver Gegenpol zu dem zähnefletschenden Oberhäuptling der Steiermark. Ich hoffe, dass es zumindest in Graz menschelt und grün ist.“

Ähnlich geht es wohl „Schnitzelbaron“, der den Einwand, dass unter der dunkelrot-grün-roten Koalition Stillstand geherrscht habe, nicht gelten lassen will: „Graz investiert massiv in den Ausbau der Öffis, neue Bims wurden gekauft. Die Stadt wurde viel grüner und Touristen kommen auch immer mehr. Vor allem durch die Koralmbahn wachsen Graz und Klagenfurt zusammen. (Ich) kenne keinen Ort in Österreich, der ähnlich viele Fortschritte erzielt hat.“ Fazit: „Ich persönlich finde, Graz war noch nie so lebenswert und lebendig wie jetzt.“

Auffällig: Die Grazer Sozialdemokraten ernten weder Lob noch Kritik und werden in der Diskussion nur ganz am Rande erwähnt. Währenddessen darf sich die Bürgermeisterin über zahlreiche Fürsprecher, wie etwa „ronnimimi“, freuen: „Elke Kahr, die Bürgermeisterin von Graz, wurde von der Londoner City Mayors Foundation als Weltbürgermeisterin 2023 (World Mayor Prize) ausgezeichnet! Das hat noch keiner vor ihr geschafft!“

„Ich denke, dieses Mal hat Hohensinner gute Chancen“

Allerdings wird auf der anderen Seite nicht mit Tadel an der kommunistischen Stadtspitze gespart. Ebendiese habe Graz „in kurzer Zeit abgewirtschaftet“, befindet „Rinder“, nachdem ÖVP-Altbürgermeister Siegfried Nagl eine „angesehene Stadt (Wirtschaft, Bildung, Kultur, Kongressstadt)“ hinterlassen habe. Worauf im Forum eifrig debattiert wird, welche Fraktionen für die aktuelle Schuldenmisere der Murmetropole die Hauptverantwortung tragen.

„Ich denke nicht, dass die Bürgermeisterin so stark gewinnt“, erklärt „Sascha2412“. Denn: „Bei der letzten Wahl hatten alle Nagl als Favorit und es ist Kahr geworden. (Ich) denke, dieses Mal hat Hohensinner gute Chancen, da er seine Wähler wirklich mobilisiert. Kahr hingegen wirkt amtsmüde.“

Zwar glaubt „Marcuskleine“, dass Elke Kahr persönlich „wirklich ein netter Mensch“ sei. Als Bürgermeisterin sei sie dennoch ungeeignet: „Ich hoffe, dass jemand Bürgermeister wird, der Graz gut leitet! Ich werde meine Stimme Hohensinner geben. Perfekt? Nein. Aber ein solider, guter Kandidat.“

„Sich als ‚Ritter von der Innenstadt‘ zu präsentieren, wird zu wenig sein“

Differenzierter fällt die Einschätzung von „altbayer“ aus, der dem VP-Spitzenkandidaten rät: „Sich nur als ‚Ritter von der Innenstadt‘ zu präsentieren, wird zu wenig sein, um zu gewinnen.“ Ansonsten würden Hohensinners potenzielle Wähler, die sich „mehr reale Initiative für Graz“ wünschen, alternativ ihr Kreuz bei den Neos machen. Dass die Pinken durch die Aufnahme von KFG-Klubobmann Alexis Pascuttini Pluspunkte sammeln werden, prognostiziert „Grazerin95“, „aber (das) wundert mich nicht, er scheint sehr umtriebig!“

Bemerkenswert: Obwohl die aktuelle Umfrage die Grazer Freiheitlichen im Bereich zwischen 12 und 18 Prozent der Wählerstimmen verortet, finden die Blauen lediglich in einer homöopathischen Dosis Eingang in die Diskussion. Gar keine Erwähnung wert war den Leserinnen und Lesern – zumindest bis zum Verfassen dieses Beitrags – das KFG, das sich im Zuge des blauen Finanzskandals rund um Ex-Vizebürgermeister Mario Eustacchio von der FPÖ abgespalten, jedoch mit Pascuttini sein politisches Zugpferd verloren hat.