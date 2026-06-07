Glück im Unglück hatte am Samstag ein Paragleiter in Weiz. In rund 150 Metern Höhe klappte sein Gleitschirm laut einem Facebook-Posting der Bergrettung Weiz plötzlich zusammen. Dem Mann gelang es noch den Rettungsschirm zu öffnen.

Der Sturzflug des Mannes endete in einer Baumkrone auf der Sommeralm. Bis auf ein paar Abschürfungen blieb der Pilot laut Bergrettung Weiz unverletzt.

Den Einsatzkräften der Bergrettungen Weiz und Fladnitz Teichalm gelang es, den Mann sowie die beiden Gleitschirme aus dem Baum zu bergen.

Erst am Donnerstag stürzte ein Paragleiter aus rund 200 Metern Höhe in St. Sebastian in der Gemeinde Mariazell senkrecht in die Tiefe und blieb ebenfalls unverletzt in einem Baum hängen.