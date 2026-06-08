Hugo und Yuma stehen am Beginn ihrer Ausbildung. Am Ende sollen sie in der Lage sein, Menschenleben zu retten. Die beiden Genannten sind junge Nachwuchshunde der Österreichischen Rettungshundebrigade (ÖRHB) in Kärnten. Schon wenn die Welpen mit etwa acht Wochen bei ihren Hundeführerinnen und Hundeführern einziehen, können die ersten Grundlagen spielerisch vermittelt werden.

Start schon nach wenigen Wochen

Der Fokus liegt dabei zunächst nicht auf Leistung, sondern auf Spaß, Motivation und dem Aufbau einer engen Bindung zwischen Mensch und Hund. Spielerisch lernen sie bereits als Welpen mit wenigen Wochen, dass das Suchen und Finden von Menschen eine spannende Aufgabe ist. Durch positive Bestätigung wird früh die Basis für die spätere Rettungshundearbeit gelegt.

Von Prüfung zu Prüfung näher ans Ziel

Etwas weiter fortgeschritten sind zum Beispiel Makaio und Louie, die bereits knapp ein Jahr alt sind. Sie trainieren regelmäßig Such- und Anzeigeübungen und arbeiten daran, vermisste Personen zuverlässig aufzuspüren und durch Verbellen anzuzeigen. Dabei wird jede Übung an Alter und Ausbildungsstand angepasst, um die Hunde weder zu überfordern noch die Freude an der Arbeit zu verlieren.

Der Weg zum einsatzfähigen Rettungshund ist lang und erfordert viel Engagement. Neben regelmäßigen Trainings müssen die Teams verschiedene Prüfungen absolvieren. Die ersten Schritte auf diesem Weg konnten einige Nachwuchsteams bereits bei einer Landesprüfung im April erfolgreich meistern. Später folgen anspruchsvolle Einsatzfähigkeitsprüfungen, die ebenfalls von unabhängigen Leistungsrichterinnen und Leistungsrichtern abgenommen werden.

Jahrelange Ausbildung

Erst nach erfolgreichem Abschluss dieser Prüfungen dürfen die Teams bei realen Sucheinsätzen eingesetzt werden. Ziel der Ausbildung ist es, Mensch-Hund-Teams hervorzubringen, die in schwierigen Situationen verlässlich helfen und vermisste Personen rasch auffinden können.

Die Ausbildung eines Rettungshundes dauert mehrere Jahre. Doch jeder erfahrene Suchhund beginnt seinen Weg als neugieriger Welpe. Mit Geduld, Konsequenz und vielen gemeinsamen Trainingsstunden wächst daraus ein Team, das im Ernstfall Leben retten kann.