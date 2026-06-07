Ein 51-jähriger Mann hat sich am späten Samstagnachmittag auf einem Schießstand im Bezirk Innsbruck-Land selbst in den Fuß geschossen. Er wurde privat in die Klinik Innsbruck transportiert, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Laut ersten Ermittlungen hatte er den Schuss versehentlich abgegeben. Von den restlichen Anwesenden, einem Schießtrainer und weiteren fünf Schützen, wurde niemand verletzt.