Um 4 Uhr morgens krachte es in Sankt Peter am Ottersbach. Drei Frauen – allesamt angetrunken und nicht angegurtet – waren auf der L280 von Leibnitz in Richtung Edla unterwegs. Als sich die 42-jährige Beifahrerin zur 43-jährigen Lenkerin umdreht, erschrak diese.

Sie kam daraufhin mit dem Auto von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Zuvor hatte sich die Beifahrerin auch noch an die Frau (ebenfalls 43) gewandt, die am Rücksitz des Autos saß. Der genaue Unfallhergang wird nun noch ermittelt.

Zwar konnten die Frauen allesamt das Auto selbstständig verlassen, die Beifahrerin sowie die Frau am Rücksitz wurden jedoch beide verletzt und mussten vom Rettungsdienst in das LKH Feldbach eingeliefert werden. Die Lenkerin selbst kam mit dem Schrecken davon.