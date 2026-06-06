In Graz-Geidorf wurde am Samstagvormittag ein 59-jähriger Grazer auf seinem E-Scooter von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Der Mann war gegen 10.45 Uhr mit seinen beiden Kindern unterwegs, berichtet die Polizei. Während die Kinder auf ihren Fahrrädern auf einem Privatparkplatz fuhren, folgte er ihnen auf dem Elektroroller. Helm trug er dabei keinen.

Zur selben Zeit wollte an der selben Stelle ein 31-jähriger Grazer mit seinem Pkw reversieren. Die beiden Kinder hatte er nach eigenen Angaben gesehen und daher gewartet. Erst als sie vorbeigefahren waren, setzte er sein Auto zurück.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 59-Jährigen. Dieser prallte gegen das Fahrzeugheck, kam zu Sturz kam und erlitt schwere Verletzungen erlitt. Er wurde vom Roten Kreuz ins LKH-Universitätsklinikum Graz gebracht.