Bei Allentsteig im Waldviertler Bezirk Zwettl ist am Samstagnachmittag ein Pkw gegen einen Zug der Franz-Josefs-Bahn geprallt. Dabei kamen laut Polizeisprecherin Daniela Weissenböck zwei Autoinsassen ums Leben. Ein Kleinkind überlebte. Es wurde per Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Der folgenschwere Verkehrsunfall hatte sich gegen 16.00 Uhr ereignet.