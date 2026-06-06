Schwerer Forstunfall am Samstagvormittag im Bezirk Klagenfurt Land: Gegen 11 Uhr war ein 48-jähriger Forstarbeiter in einem Waldstück im Bärental damit beschäftigt, einen Baum zu schlägern. Nachdem der Baum in die Fällrichtung kippte, bewegte sich der 48-Jährige ein paar Meter von dem Baum weg. Während des Falles drehte sich der Baum jedoch vom Stamm und rutschte mit dem abgeschnittenen Ende voraus in Richtung des 48-Jährigen, der bei einem anderen Baum angelehnt stand.

Ein Bein des 48-Jährigen wurde dadurch kurzzeitig zwischen dem gefällten Baum und dem anderen Baum eingeklemmt. Der Mann wurde durch anwesende Forstarbeiter erstversorgt und über das steil abschüssige Gelände bis zum Firmen-Lkw gebracht. Dort wurde er durch die Sanitäter im Rettungshubschrauber C11 weiter versorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Klagenfurt geflogen.