Marc Marquez ist nach seiner Verletzungspause auf das Siegerpodest zurückgekehrt. Der siebenfache MotoGP-Weltmeister gewann am Samstag den Sprint des GP von Ungarn. Der Ducati-Fahrer feierte auf dem Balaton Park Circuit am Plattensee einen Start-Ziel-Sieg mit 1,5 Sekunden Vorsprung auf seinen spanischen Landsmann Pedro Acosta auf der KTM. Platz drei ging an den italienischen WM-Leader Marco Bezzecchi, der 20 Punkte vor dem Spanier Jorge Martin (Aprilia) führt.

Marquez hatte sich bei einem Sturz Ende April in Jerez eine Schulter- und Fußverletzung zugezogen und musste zweimal operiert werden. Bei 100 Prozent ist der Spanier noch nicht, doch für eine schnelle Runde und einen Sprint über die halbe Distanz reicht die körperliche Fitness bereits wieder. Von der Pole-Position aus gestartet, hielt er sämtliche Konkurrenten auf Distanz. Der Titelverteidiger gewann seinen dritten Sprint in diesem Jahr und den 18. insgesamt, womit er mit Rekordhalter Martin gleichzog.