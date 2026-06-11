Die Weltmeisterschaft ist im Fußball die größtmögliche Bühne, um sein Können unter Beweis zu stellen. Viele der legendärsten Momente der Geschichte wurden bei WM-Endrunden kreiert, auch viele Spieler machten sich in diesem Rahmen einen noch größeren Namen. Für viele Akteure wird die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko die erste Möglichkeit sein, sich in diesem Rahmen zu zeigen.

Vier der sechs wertvollsten Spieler der Welt spielen ihre erste Endrunde in Amerika. Der Spanier Lamine Yamal ist aufgrund seiner 18 Jahre altersbedingt zum ersten Mal bei der WM dabei. Seinen großen Durchbruch schaffte er bei der EM vor zwei Jahren, wo er fünf Scorerpunkte zum Titel der Spanier beitrug. Nun will er ähnlich für Furore sorgen. Dahinter folgt Erling Haaland. Der Norweger ist mit seinen 25 Jahren bereits Triplesieger mit Manchester City, bei der Nationalmannschaft hatte er bisher noch nicht die Gelegenheit, sich bei einem Turnier zu zeigen. Das ändert sich nun mit der ersten WM-Teilnahme Norwegens seit 1998. In seinen 50 Länderspielen hat der Stürmer bereits 55 Tore erzielt, nun kann er sich erstmals auch bei der Weltmeisterschaft beweisen.

Auch Michael Olise (Frankreich) und Joao Neves (Portugal) stehen erstmals im WM-Aufgebot ihrer Länder. Olise hat sich seit seinem Wechsel zum FC Bayern im Sommer 2024 auch in der starbesetzten Nationalmannschaft einen Stammplatz ergattert. Neves wird bei der WM wohl wie auch bei seinem Klub Paris Saint-Germain das zentrale Mittelfeld bilden.

Die Norweger um Erling Haaland jubeln erstmals bei einer WM © IMAGO

Bei den Topnationen haben sich im Vergleich zur Endrunde in Katar vor vier Jahren einige neue Namen ins Aufgebot gespielt. Bei Brasilien wird Arsenals tragische Figur im Champions-League-Viertelfinale, Gabriel Magalhaes, ihre WM-Premiere feiern. Der 28-jährige Innenverteidiger feierte erst 2023 sein Länderspiel-Debüt, ist mittlerweile allerdings Stammkraft. Bei Deutschland stehen Florian Wirtz, Nick Woltemade oder Deniz Undav vor ihren Debüts. Wirtz fehlte bei der WM 2022 aufgrund eines Kreuzbandrisses, die anderen beiden spielten sich erst später in die Notizzettel des Bundestrainers. Bei den Niederlanden stehen Bart Verbruggen, Tijjani Reijnders und Ryan Gravenberch vor ihren Premieren.

Deniz Undav und Michael Olise geben ihr WM-Debüt © IMAGO

Besonders Spanien und Frankreich sind bekannt dafür, jedes Jahr unzählige Spieler auf Topniveau zu entwickeln. So wird bei Spanien neben Yamal auch Barcelonas Abwehrjuwel Pau Cubarsi erstmals WM-Luft schnuppern, der 2024 im Alter von 17 Jahren sein Debüt für die Nationalmannschaft gab und bereits zum Stammpersonal zählt. Bei Frankreich finden sich einige Stars wie Desire Doue, Rayan Cherki oder Warren Zaire-Emery zum ersten Mal im Aufgebot und ergänzen die erfahrene Achse rund um N‘Golo Kante und Kylian Mbappé.

Nach der Champions League soll bei Desire Doue und Warren Zaire-Emery der WM-Pokal her © IMAGO

Aber nicht nur junge Spieler haben es erstmals zu einer Weltmeisterschaft geschafft, auch erfahrene Akteure geigen erstmals auf der großen Bühne auf. Für Arsenals Kapitän Martin Ödegaard gilt dasselbe wie für seinen Landsmann Haaland, aufgrund der ersten Teilnahme Norwegens seit 1998 ist er dabei. Auch Schottland war seit 28 Jahren nicht mehr dabei, deshalb werden Scott McTominay und Andy Robertson ihre Premieren feiern. Auch Kolumbiens Luis Diaz wird erstmals dabei sein, 2022 war das südamerikanische Land nämlich nicht qualifiziert. Das gilt auch für Schweden, weshalb die beiden Stürmerstars Alexander Isak und Viktor Gyökeres lange Zeit auf ihre erste WM-Teilnahme warten mussten. Noch länger ist die letzte WM-Teilnahme der Türkei her, die letzte Endrundenpartie war das Spiel um Platz drei 2002. So feiern Stars wie Hakan Calhanoglu und Arda Güler ihre WM-Premiere.

Mit Viktor Gyökeres und Alexander Isak hat Schweden zwei Topstürmer © IMAGO

Ach ja, natürlich spielen auch alle Österreicher ihre erste Weltmeisterschaft. Langgediente Akteure wie Marko Arnautovic, David Alaba und Marcel Sabitzer kommen ebenso zu ihren Premiereneinsätzen wie jüngere Spieler wie Paul Wanner, Carney Chukwuemeka und Nicolas Seiwald.