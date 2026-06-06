Am Samstagvormittag wurden die vier Feuerwehren des Abschnittes St. Stefan im Rosental sowie überörtliche Spezialkräfte zu einem Industriebrand (Alarmstufe B15) im Ortsgebiet von St. Stefan im Rosental alarmiert. Durch den raschen Einsatz von sechs Feuerwehren konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Bereits bei der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte war eine Rauchsäule im Dachbereich des Gebäudes erkennbar. Es wurde umgehend ein umfassender Löschangriff gestartet. Da der Brandherd im Bereich des Daches lag, nahmen mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz einen Außenangriff über die Feuertreppen vor. Die Löschwasserversorgung wurde über das örtliche Hydrantennetz sowie über eine betriebseigene Löschwasserstelle sichergestellt.

Durch das schnelle Eingreifen und das reibungslose Zusammenspiel der Kräfte – unterstützt durch die Drehleiter der FF Feldbach und die Lageerkundung mittels Drohne der FF Hatzendorf – wurde der Brand rasch unter Kontrolle gebracht. Ein Übergreifen auf die darunterliegenden Produktionsanlagen konnte erfolgreich verhindert werden, wodurch der Betrieb vor weiteren Schäden geschützt wurde. Um 11.30 Uhr konnte bereits „Brand aus“ gegeben werden.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung in der Anfangsphase zogen sich drei Feuerwehrleute leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Roten Kreuz vor Ort erstversorgt, konnten aber gleich wieder entlassen werden. Insgesamt standen 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettung im Einsatz.