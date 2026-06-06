Zu einem tragischen Zwischenfall kam es am Samstag gegen 12.30 Uhr im Freibad Jennersdorf. Als Badegäste bemerkten, dass eine 85-Jährige leblos im Wasser trieb, wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen konnte der Notarzt nur noch den Tod der Frau, die aus Wien kommt, feststellen. Auch der Rettungshubschrauber war im Einsatz.
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Jennersdorf
Trotz funktionierender Rettungskette: 85-Jährige in Freibad verstorben
Tragischer Zwischenfall im Freibad Jennersdorf: eine 85-Jährige Frau aus Wien trieb leblos im Wasser. Trotz aller Bemühungen konnte der Notarzt nur noch ihren Tod feststellen.