Bei Carmen und Robert Geiss sitzt der Schock knapp ein Jahr nach dem Raubüberfall auf ihre Villa in Saint-Tropez weiterhin tief. Im Juni 2025 waren vier bewaffnete Personen in das Haus der Selfmade-Millionäre aus der bekannten Reality-TV-Sendung eingebrochen und hatten sie verletzt. „Carmen ist gewürgt worden. Hat eine Schnittwunde am Hals. Mir haben sie in die Rippen getreten“, schilderte Robert Geiss in einem Video auf Instagram. Aufnahmen der Überwachungskameras zeigten den Überfall. Das Paar wurde mit vorgehaltener Waffe gezwungen, den Tresor zu öffnen.

In einem RTL-Interview vom Samstag erzählt das glamouröse Paar, dass sie das traumatische Erlebnis bis heute stark beschäftigt. „Manchmal träume ich noch davon, dann wache ich schweißgebadet auf“, gibt die 61-Jährige Einblicke. Und dann sagt sie etwas, das „Exclusiv Spezial“-Moderatorin Frauke Ludowig kaum glauben kann: „Ich versuche, manchmal so viel zu trinken, dass ich nicht darüber nachdenken muss.“ So habe Carmen Geiss „eine ganze Zeit“ lang probiert, die Erinnerungen auszublenden.

Robert Geiss: „Immer wieder Bilder vor Augen“

„Wenn man so etwas erlebt hat, ist das schon eine Sache, die man nicht so leicht vergisst“, sagt Carmen Geiss. Bis heute könne sie seit dem Vorfall nachts nicht mehr schlafen. Selbst Medikamente würden dabei oft nicht helfen.

Auch ihren Mann lässt das Erlebte bis heute nicht kalt: „Man hat logischerweise immer wieder die Bilder vor Augen. Gerade dann, wenn man wieder auf der Couch sitzt und Fernsehen guckt und man guckt auf die Tür. Dann ist man immer wieder der Meinung, es kommen wieder Leute rein“, erzählt Robert Geiss (62). Der Unternehmer sagt, er schrecke beim Fernsehen am Abend „mindestens zehnmal auf“. „Also das hat schon echt was mit uns gemacht“, so der Multimillionär zu RTL.

Drei Verdächtige festgenommen

Rund um den Jahreswechsel waren drei Verdächtige festgenommen worden. Die Geissens sprachen von einem „ersten guten Zeichen“. Beim Überfall, der rund 45 Minuten dauerte, waren Schmuck und Bargeld im Wert von etwa 200.000 Euro entwendet worden.

Carmen und Robert Geiss wurden beide in Köln geboren und sind seit 1994 verheiratet. Der Unternehmer besaß damals ein Sportbekleidungslabel, Carmen arbeitete als Model und Fitnesstrainerin. Die beiden geben seit 2011 mit ihrer Fernseh-Show „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie“ Einblicke in ihr Jetset-Leben.