In Niederösterreich ist eine Jugendbande, die im Raum St. Pölten ihr Unwesen treiben soll, ins Visier der Polizei geraten. Behördensprecherin Daniela Weissenböck bestätigte am Samstag einen Bericht der „Kronen Zeitung“. Es werde gegen vier Beschuldigte im Alter von 14 bis 18 Jahren aus der Region ermittelt.

Bereits Anfang Mai soll ein 14-Jähriger einen Zugbegleiter ins Gesicht geschlagen haben. Er und drei weitere Personen aus der Gruppe hatten bei einer Fahrt mit der Bahn von Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten) in die niederösterreichische Landeshauptstadt keine gültigen Fahrscheine.

Zehn Burschen und Mädchen

Zudem gebe es vier Anzeigen wegen Sachbeschädigungen, sagte Weissenböck. Kontrollen seien verstärkt worden. Laut „Kronen Zeitung“ soll die Bande aus etwa zehn Burschen und Mädchen bestehen.