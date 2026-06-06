Mit einem mehrtägigen Festprogramm in Palermo auf Sizilien haben am Freitagabend die Feierlichkeiten zur Hochzeit der britisch-kosovarischen Sängerin Dua Lipa und des britischen Schauspielers Callum Turner begonnen. Das Paar, das vor wenigen Tagen in London geheiratet hatte, feierte am Freitag bis spät in die Nacht auf dem zentralen Platz Piazza Croce dei Vespri. Das Gebiet war bereits seit dem Nachmittag weiträumig abgesperrt worden.

Die 30-jährige Sängerin erschien in einem weißen Kleid im Meerjungfrauendesign mit Fransen sowie dazu passender Handtasche und Schmuck. Turner trug einen beigefarbenen Anzug mit weißem Hemd, wie in Videoaufnahmen zu sehen ist. Der Platz war für die Veranstaltung eigens umgestaltet worden. Oldtimer, ein Obststand und mehrere Tische sorgten für eine Kulisse, die Beobachter mit einem Filmset verglichen.

Strenge Sicherheitsmaßnahmen

Zu den Gästen zählten nach Medienberichten unter anderem die Sängerin Charli XCX und ihr Ehemann George Daniel sowie Musikproduzent Mark Ronson mit seiner Ehefrau Grace Gummer, Tochter von Meryl Streep, die DJane Peggy Gou sowie Familienangehörige des Brautpaars. Auch Donatella Versace wurde bei der Feier gesichtet. Für Samstag wird zudem die Ankunft von Pop-Superstar Elton John erwartet. Zunächst wurde Musik vom Band gespielt. Ab etwa 21 Uhr folgten Live-Musik und Tanz bis in die Nacht.

Rund um die Veranstaltung galten strenge Sicherheitsmaßnahmen. Das Areal um den Veranstaltungsort war großräumig abgesperrt. Bereits eine Stunde zuvor waren die Straßen vollständig geräumt worden. Davon betroffen waren sowohl wartende Fans als auch Journalisten, Fotografen und Kamerateams. Anrainer berichteten zudem, Geschäftsinhaber in unmittelbarer Nähe der Feierlichkeiten seien gebeten worden, ihre Geschäfte geschlossen zu halten. Über Medienberichte, wonach eine Entschädigung von 1000 Euro angeboten worden sein soll, gab es zunächst keine Bestätigung.

Feierlichkeiten lösten in Palermo auch Proteste aus

Die Feierlichkeiten lösten in Palermo auch Proteste aus. In der Nähe der Veranstaltungsorte tauchten Flugblätter mit den Aufschriften „Palermo steht nicht zur Miete“ und „Unser Platz ist nicht euer Wohnzimmer“ auf. Die gleichen Botschaften wurden auf einem an einem Balkon aufgehängten Tuch sowie auf Transparenten in der Umgebung gezeigt. Nach Medienberichten versammelten sich zudem rund 30 Demonstranten in der Nähe der Feier, ohne dass es zu größeren Zwischenfällen kam.

Bürgermeister Roberto Lagalla zeigte Verständnis für die Sorgen einiger Bürger, verteidigte jedoch die Veranstaltung. Palermo werde „an niemanden übergeben“, sagte er italienischen Medien. Der Höhepunkt der Hochzeitsfeierlichkeiten soll am Samstag in der Villa Valguarnera in Bagheria stattfinden. Das Barockanwesen aus dem 18. Jahrhundert diente zuletzt als Drehort für die Netflix-Serie „Il Gattopardo“. Einzelheiten zum Ablauf wurden nicht bekannt gegeben. Die Stadt Bagheria hat für die Umgebung der Villa bis zum 8. Juni weitreichende Park- und Zufahrtsbeschränkungen angeordnet, um die Privatsphäre des Brautpaars und seiner Gäste zu schützen.