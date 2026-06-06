20 Jahre lang war Stadtpolizeikommandant Erich Londer Präsident des Villacher Polizeichores. Nun wurde Polizeidirektorin Esther Krug vom Vorstand in diese Funktion bestellt.

Bei der kürzlich in der „Gmanstubn“ im Villacher Brauhof abgehaltenen Generalversammlung bedankte sich Obmann Manfred Hauser für die langjährige Unterstützung Londers. In ihrer Antrittsrede lobte Krug die zahlreichen Aktivitäten des Chores und betonte, stolz darauf zu sein, erneut die Rolle als Präsidentin übernehmen zu dürfen. Bereits von 2003 bis 2006 hatte sie diese Funktion inne.

Seit 2025 steht zudem mit Christian Petschar ein neuer Chorleiter an der Spitze des Ensembles. Er folgte auf Hannes Mikl-Petschnig. Die 30 Sänger blicken auf erfolgreiche Jahre zurück und hoffen auf viele weitere musikalische Höhepunkte.