250 Bikerinnen und Biker können ordentlich Eindruck hinterlassen. Am 30. Mai versammelten sich diese Massen im Zuge von Fellows Ride Graz am Grazer Hauptplatz mit einem klaren Ziel: Ein Zeichen für psychische Gesundheit und Depressionshilfe zu setzen.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden Spenden für die Organisation WEiL – Weiter im Leben gesammelt, die suizidgefährdete Kinder und Jugendliche unterstützt. Insgesamt konnten der Organisation in der Folge des Events 4000 Euro übergeben werden. Ein neuer Rekord. Es war die bisher erfolgreichste Spendensammlung in der Geschichte des Fellows Ride Graz.

Starker Zusammenhalt

Michael Krist, Organisator des Fellows Ride Graz, sagte: „Motorradfahren ist für viele weit mehr als ein Hobby. Es schafft Freiheit, Gemeinschaft und Momente, in denen der Kopf zur Ruhe kommen kann. Mit dem Fellows Ride zeigen wir, wie stark die Motorrad-Community zusammenhält und dass psychische Gesundheit endlich die Aufmerksamkeit bekommen muss, die sie verdient.“

Der Fellows Ride Graz will bewusst für eine andere Motorradkultur stehen. Statt Klischees von Raserei und Rücksichtslosigkeit stehe hier eine verantwortungsvolle, solidarische Community im Mittelpunkt, die ihre Leidenschaft nutzt, um Aufmerksamkeit zu schaffen und anderen zu helfen.