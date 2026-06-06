Am Freitagmittag kam es auf der Tiefenbacherstraße im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld zu einem Unfall. Ein 49-jähriger Slowene war mit seinem Sattelkraftfahrzeug von Stubenberg Richtung Hartl unterwegs. Die nasse Fahrbahn sorgte jedoch dafür, dass der Lenker bei einer Rechtskurve ausbrach und auf die Gegenfahrbahn geriet.

Zum selben Zeitpunkt war gerade ein 67-Jähriger aus dem Bezirk Weiz und seine Frau (58) auf dieser unterwegs. Der Mann bemerkte das Sattelkraftfahrzeug und lenkte sein Auto – um eine Kollision zu vermeiden – in den Straßengraben. Der Pkw prallte dabei gegen einen Wasserdurchlass und kam in einem angrenzenden Wiesenstück zu stehen.

Der 67-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt, seine Frau erlitt jedoch schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.