Zu einem spektakulären Polizeieinsatz kam es am Donnerstagabend. Zwei Grazer – ein 42-jähriger und ein 33-jähriger Mann – brachen im Bezirk Gries in die Wohnung eines 40-jährigen Mannes ein. Das Ziel: die Geldschulden, die das Einbruchsopfer bei einer Bekannten der Männer hatte, einzutreiben.

Gegen 16.30 Uhr traten sie die Eingangstür in der Elisabethinergasse ein. Der 40-jährige Wohnungsbesitzer griff jedoch kurzerhand zu einer Gasdruckpistole, die er illegal besessen hatte. Er schoss auf beide Männer und traf sie im Gesichtsbereich. Passanten, die die Schüsse hörten, alarmierten daraufhin die Polizei.

Verletzte Einbrecher im LKH

Diese schlug wenig später mit einem Großaufgebot in der Elisabethinergasse auf. Die Gasse wurde gesperrt und auch das Einsatzkommando der Cobra rückte aus. Alle beteiligten Personen konnten dabei schnell gesichert werden. Die beiden Einbrecher – beide wurden im Gesicht leicht verletzt – wurden ins LKH Graz gebracht und im Anschluss über Weisung der Staatsanwaltschaft festgenommen.

Laut Auskunft der Polizei verweigern die Männer bisher die Aussage. Unklar ist, was dem Schützen droht. Hier hat die Staatsanwaltschaft mit Stand Samstagmorgen noch keine Entscheidung getroffen.