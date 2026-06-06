Bayern Münchens Jungstar Lennart Karl fällt für die Fußball-Weltmeisterschaft aus. Der 18-Jährige hat sich beim Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft vor dem letzten Testspiel am Samstag in Chicago gegen die USA einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zugezogen, wie der DFB mitteilte. Trainer Julian Nagelsmann nominiert für Offensivspieler Karl den Leipziger Assan Ouédraogo nach.