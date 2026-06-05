Die große Liebe glaubte eine Kärntnerin in den Sozialen Medien gefunden zu haben. Über einen Messenger-Dienst war eine 74-Jährige mit einem Mann in Kontakt, der ihr immer wieder Geld aufgrund vorgetäuschter Notlagen entlocken konnte. Sie überwies dem Betrüger insgesamt einen höheren fünfstelligen Betrag.