Die große Liebe glaubte eine Kärntnerin in den Sozialen Medien gefunden zu haben. Über einen Messenger-Dienst war eine 74-Jährige mit einem Mann in Kontakt, der ihr immer wieder Geld aufgrund vorgetäuschter Notlagen entlocken konnte. Sie überwies dem Betrüger insgesamt einen höheren fünfstelligen Betrag.
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Über Soziale Medien
74-Jährige überwies Betrüger aus Liebe zig Tausende Euro
Eine Frau aus dem Bezirk Villach-Land lernte in den Sozialen Medien einen Mann kennen, dem sie immer wieder Geld überwies. Die 74-Jährige fiel auf einen Betrüger hinein.