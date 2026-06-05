Weil es schon beim ersten Mal nicht funktioniert hat, hat es ein Betrüger einfach ein weiteres Mal probiert. Erfolg hatte er damit erneut nicht. Der Mann gab sich als falscher Polizist aus und wollte einer 33-Jährigen aus dem Bezirk Spittal an der Drau 500 Euro entlocken. Grund dafür sei ein vermeintlicher Autounfall gewesen, in den sie alkoholisiert verwickelt gewesen sein soll. Der unbekannte Täter war in Zivil unterwegs. Wie die Frau bei der Polizei angab, wurde er vor einer Woche schon einmal in Uniform bei ihr vorstellig. Die Ermittlungen laufen.