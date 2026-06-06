Im italienischen Badeort Jesolo ist es am Wochenende wieder mal heiß hergegangen. Vor den Augen schockierter Touristen, die im Fremdenverkehrsort an der Oberen Adria in der Region Veneto einfach nur eine schöne Zeit am Strand beim Meer erleben wollten, trugen sich zwei Massenschlägereien zu. Dabei waren rund 40 Personen beteiligt, wie die italienische Zeitung „Il Gazzettino“ berichtet. Nächste Woche rückt Verstärkung für die örtlichen Polizeikräfte an, um im Laufe des Sommers für mehr Sicherheit zu sorgen. Massenschlägereien will man sich in Jesolo, das sehr um sein Image fürchtet, nicht leisten.

50 zusätzliche Sicherheitskräfte

Im Laufe dieser Woche kündigte die Präfektur an, dass 50 Sicherheitskräfte zusätzlich entsandt werden. Als Brennpunkte wurden nicht nur der altbekannte Platz Piazza Mazzini definiert, sondern auch der Platz Piazza Brescia, insbesondere auf Höhe des freien Strandes. Vor allem dort trifft sich die lokale Jugend und jene der näheren Umgebung. Neben dem Busbahnhof ist auch die örtliche Filiale der Fast-Food-Kette McDonald's ins Visier der Polizeikräfte gerückt.

Bei den nach den Massenschlägereien verstärkt durchgeführten Personenkontrollen wurden in den vergangenen Tagen bereits 200 Personen kontrolliert. Dabei konnten einige als Beteiligte der Massenschlägereien identifiziert werden. Sie wurden des Ortes verwiesen und angezeigt.