„Mit großer Freude laden wir zu einem besonderen Abend der Begegnung, des Nachdenkens und der Inspiration ein“, gibt Marianne Hengl bekannt. Die österreichische Behindertenaktivistin und Autorin lädt im Rahmen der Reihe „LICHTblicke und Wegweiser“ Bischof Hermann Glettler als Gast ein. Im Mittelpunkt des Abends steht sein Buch „Dein Herz ist gefragt“ – ein bewegender Impuls für mehr Menschlichkeit, Achtsamkeit und innere Offenheit. Im Gespräch widmen sich Marianne Hengl und Bischof Hermann Glettler den Fragen, was uns im Leben trägt, wie Hoffnung und Glaube Orientierung schenken und wie es gelingen kann, gerade in herausfordernden Zeiten Lichtblicke zu erkennen und selbst zum Wegweiser für andere zu werden.

Die Veranstaltung findet am 22. Juni, um 19.30 Uhr, im Kultursaal Virgen statt. Für die Umrahmung sorgt das Virgental Duo. Der Eintritt erfolgt in Form einer freiwilligen Spende zugunsten von „RollOn Austria – Wir sind behindert“. Hengl und Glettler freuen sich auf einen berührenden Abend voller Gedanken, die verbinden, stärken und nachklingen. Anmeldung unter E-Mail: info@rollon.at