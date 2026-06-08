Wie die Wahlbeteiligung über den Wahlausgang mitentscheidet
Je geringer die Wahlbeteiligung, desto größer die Ausschläge, wenn Parteien besonders schlecht oder gut mobilisieren können. Laut Umfrage gehen 61 Prozent „ganz sicher“ zur Wahl – 2021 waren es nur 54 Prozent.
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