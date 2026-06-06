Oft geht es schneller, als man denkt. Mario Innerhofer kehrte dem SV Pachern den Rücken, um in Lebring als Co-Trainer von Marko Stankovic den nächsten Schritt in seiner Trainerlaufbahn zu machen. Nun ist Innerhofer allerdings der Cheftrainer der Lebringer. Denn: Stankovic hat sein Traineramt bei den Südsteirern aus beruflichen Gründen zurückgelegt. Da in der Fußball-Bundesliga in der kommenden Saison auch jede Runde ein Freitagsspiel stattfindet, ist der Sky-Experte vermehrt an diesem Tag für den Pay-TV-Sender im Einsatz. Das wäre mit einer Trainertätigkeit in der Landesliga nicht mehr vereinbar gewesen.

Ebenfalls nicht mehr vereinbar ist die Situation für den FC Gamlitz. Der Landesligist verlässt die höchste steirische Liga und stellt den Spielbetrieb ein. Ein wesentlicher Grund sei der Rückzug von Obmann Peter Novak sowie weiterer Funktionäre gewesen, heißt es. Künftig will man sich unter der Leitung von Silvia Macek auf eine nachhaltige Nachwuchs- und Jugendarbeit konzentrieren.

Keine Lust auf die neue Regionalliga, wie sie ab der kommenden Saison existiert, hat St. Anna. Die Südoststeirer treten freiwillig den Gang in die Landesliga an und das hat auch für andere Klubs Folgen: Neben Landesliga-Meister Tillmitsch spielen damit auch Allerheiligen und die Hartberg Amateure in der kommenden Saison in der Regionalliga.

Der SV Pachern bleibt fix in der Landesliga und der DSV Leoben bekommt die Chance, in der Relegation gegen St. Peter am Kammersberg doch noch den Klassenerhalt in der Landesliga zu schaffen. Somit standen alle wichtigen Entscheidungen der Regional- bzw. Landesliga am Freitag bereits vor Anpfiff der letzten Runde fest.

Auch in der Oberliga hat ein Verein einen Schlussstrich gezogen: Der SV Feldbach zieht sich vom Spielbetrieb zurück.