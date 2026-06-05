Ein 27-jähriger Villacher ist am gestrigen Donnerstag, 4. Juni, Opfer von Telefonbetrügern geworden. Laut Polizei erhielt der Mann einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters der Notfallhotline seiner Bank. Dieser behauptete, auf dem Konto seien verdächtige Aktivitäten festgestellt worden. Um das Konto zu sichern, solle der Villacher seine Bankdaten telefonisch bekannt geben.

Kurz darauf wurden ohne Wissen des 27-Jährigen vier Abbuchungen durchgeführt. Der Schaden liegt im vierstelligen Eurobereich. Der Mann erstattete am Freitag Anzeige gegen unbekannte Täter. Die Polizeiinspektion Trattengasse führt die weiteren Ermittlungen.