Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Chemiebranche konnten sich auch in der siebenten Verhandlungsrunde zum nächsten Kollektivvertrag (KV) nicht einigen. Die Gewerkschaft hat daraufhin die bisherigen Warnstreiks zu befristeten Streiks in unterschiedlichen Unternehmen ausgeweitet. Nun stellt der Fachverband Chemische Industrie (FCIO) infrage, ob diese Streiks rechtlich gedeckt sind, solange der alte KV noch gilt. Die Gewerkschaft beharrt hingegen auf ihrem Streikrecht.

Aus Sicht des FCIO gibt es eine „Friedenspflicht“ bei laufenden KV: „Für gewerkschaftliche Streikmaßnahmen während eines aufrechten Kollektivvertrages gibt es keine rechtliche Legitimation. Sowohl die Gewerkschaften als auch die Betriebsräte unterliegen bei einem ungekündigten Kollektivvertrag der Friedenspflicht. Sollten unseren Mitgliedsunternehmen durch diese Aktionen wirtschaftliche Schäden entstehen, werden wir selbstverständlich rechtliche Schritte setzen und die betroffenen Unternehmen umfassend unterstützen“, sagte FCIO-Obmann Ulrich Wieltsch zuletzt laut Aussendung. Auf Nachfrage stellte der Fachverband klar, dass von Streiks betroffene Unternehmen selbst rechtliche Schritte setzen müssten. Der Verband könne nur mit Expertise aushelfen.

Rechtliche Lage unklar

Drohung sei dies keine, sondern nur der Hinweis darauf, dass die rechtliche Lage vor einem Gericht ausjudiziert werden müsse, sagt man dazu beim FCIO. Denn eine Friedenspflicht ist im österreichischen Arbeitsrecht nicht ausdrücklich geregelt – wie auch das Streikrecht nicht klar geregelt ist.

Die Gewerkschaft weist daher auch darauf hin, dass es kein Streikverbot gebe, auch bei noch gültigem KV. Das Streikrecht sei im Artikel 11 der Europäischen Menschenrechtskonvention, aber auch im Artikel 28 der EU-Grundrechtecharta abgesichert. Die aktuellen Streiks würden sich auch nicht gegen derzeit geltende Bestimmungen des Kollektivvertrages richten, sondern gegen künftige Lohn- und Gehaltsabschlüsse.

Die FCIO beruft sich wiederum auf zwei einstweilige Verfügungen aus dem Jahr 2023, die damals sehr kurzfristige Streiks beim Autozulieferer ZKW untersagten, sowie die Rechtsmeinung mehrerer Juristen. Eine inhaltliche gerichtliche Klärung gab es bisher aber nicht.

Bisher sieben ergebnislose Verhandlungsrunden

Die siebente Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die Chemiebranche wurde am gestrigen Mittwoch nach 14 Stunden ohne Ergebnis unterbrochen. Die nächste Verhandlungsrunde soll am 11. Juni um 14 Uhr starten, bis dahin hat die Gewerkschaft befristete Streiks in den Betrieben angekündigt. Die Arbeitnehmerseite fordert ein Lohn- und Gehaltsplus von 3 Prozent.

Die rund 230 Unternehmen der Chemischen Industrie mit mehr als 50.000 Beschäftigten sind in unterschiedlichen Bereichen aktiv, unter anderem in der Produktion von Pharmazeutika, Kunststoffen und Kunststoffwaren, Fasern, Lacken, Düngemitteln oder auch organischen und anorganischen Chemikalien.

Wie berichtet, sollen die Arbeitsniederlegungen in der kommenden Woche fortgesetzt werden. Am Donnerstag wird dann wieder verhandelt.