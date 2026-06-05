Trotz des seit Februar andauernden Krieges der USA und Israels gegen den Iran zeigt sich der amerikanische Arbeitsmarkt überraschend robust. Im Mai entstanden 172.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft – etwas mehr als doppelt so viele, wie Ökonomen erwartet hatten. Analysten hatten lediglich mit 85.000 neuen Jobs gerechnet.

Noch dazu wurde der April nach oben korrigiert: Statt der ursprünglich gemeldeten 115.000 waren im Vormonat sogar 179.000 Arbeitsplätze entstanden. Die Arbeitslosenquote blieb stabil bei 4,3 Prozent. Die Löhne legten im Mai um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat zu – im Jahresvergleich ein Plus von 3,4 Prozent, beides im Rahmen der Erwartungen.

„Slow Hire, Slow Fire“

Ökonomen zufolge verunsichert der Krieg viele Unternehmen zwar spürbar – auf den Arbeitsmarkt hat das bisher aber kaum durchgeschlagen. Fachleute beschreiben die aktuelle Phase als „Slow Hire, Slow Fire“: Unternehmen stellen weder aggressiv ein noch bauen sie massiv Stellen ab – sie warten ab.



Die US-Notenbank Fed hält den Leitzins derweil in einer Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Angesichts der wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs – vor allem der gestiegenen Energiepreise – gilt eine baldige Zinssenkung als unwahrscheinlich.