Bei einem Verkehrsunfall auf der B 72 bei Birkfeld ist am Freitagvormittag ein 84-jähriger Mann aus dem Bezirk Weiz schwer verletzt worden. Gegen 9.45 Uhr war ein 56-Jähriger mit einem Lkw samt Tiefladeanhänger von Anger in Richtung Birkfeld unterwegs.

Auf der regennassen Fahrbahn geriet der Anhänger auf der Höhe Rosegg ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte er zunächst mit dem Pkw des 84-Jährigen und anschließend mit dem Fahrzeug einer 43-jährigen Frau, die ebenfalls aus dem Bezirk Weiz stammt.

Drei Feuerwehren standen mit 60 Personen im Einsatz © FF Koglhof

B 72 für zwei Stunden gesperrt

Durch die Zusammenstöße wurden beide Autos gegen die Leitschiene gedrückt. Der 84-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber C12 ins LKH Graz geflogen.

Der Lkw-Lenker sowie die 43-jährige Autofahrerin blieben unverletzt. Die Ursache des Unfalls wird derzeit ermittelt. Die Feuerwehren aus Koglhof, Anger und Viertelfeistritz waren mit ingesamt 60 Personen und acht Fahrzeugen im Einsatz. Die Straße musste für Bergungsarbeiten zwei Stunden gesperrt werden.