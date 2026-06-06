„Die Gewöhnliche Sonnenblume (Helianthus annuus), auch nur Sonnenblume genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Sonnenblumen (Helianthus) in der Familie der Korbblütler (Asteraceae)“, heißt es im Internet. Und dass der Kopf auch „nickender Blütenkorb“ genannt wird. Allein, dass dieses Nicken in luftigster Höhe stattfinden kann, davon ist keine Rede. Dabei liegt der Weltrekord bei knapp elf Metern. Ein Wert, den Friedrich-Janine Esser überbieten möchte.

Schon von Kindheit an begleiten ihn Sonnenblumen, verrät der Grazer der Kleinen Zeitung. Mit ihrem sonnigen Gemüt halfen die Pflanzen dem heute 34-Jährigen auch in manch schweren Stunden. Also will er gleichsam etwas zurückgeben – und ausgewählten Exemplaren zum Höhenflug verhelfen: Sein persönlicher Rekord liegt immerhin bei 7,61 Metern. Wie in aller Welt schafft man so etwas? Ein grüner Daumen allein reicht wohl nicht, oder? Esser lacht: Neben einer speziellen Samenart brauche es auch viel Verständnis für die Bedürfnisse der Pflanze. „Und ein Gerüst zur Abstützung, auf das ich dann auch hochklettern kann.“

Nun soll es noch höher hinausgehen © Esser

Bitte melden!

An dieser Stelle kommen Sie ins Spiel: Denn Esser sucht nun eine passende Wiese – ein Grundstück, auf dem er den Weltrekord wagen kann. Auf den hier abgebildeten Fotos, die Essers Rekord über 7,61 Meter dokumentieren, habe er dieses Gerüst noch an eine Hausmauer gelehnt, nun wolle er dieses aber freistehend installieren. Insofern soll das Grundstück im Idealfall rund 12 Mal 12 Meter groß sein. „Das wäre mein Lebenstraum“, betont Esser. Wer ihm dabei helfen will, möge sich bitte per Mail an sonnenblumenzucht-frija@proton.me melden.