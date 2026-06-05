Kurz nach 22 Uhr wurden die Hauptfeuerwache Villach, die Freiwillige Feuerwehr Fellach und die Feuerwehr Vassach am vergangenen Donnerstagabend zu einem Fahrzeugbrand in den Villacher Stadtteil Fellach alarmiert. Laut ersten Notrufen sollte ein Pkw in Vollbrand stehen. Zudem bestand die Gefahr, dass die Flammen auf ein unmittelbar angrenzendes Gebäude übergreifen könnten.

Lkw stand in Vollbrand

Beim Eintreffen des ersten Tanklöschfahrzeuges der Hauptfeuerwache Villach, das zeitgleich mit den Kräften der FF Fellach an der Einsatzstelle eintraf, zeigte sich, dass ein unter einem Baugerüst abgestellter Klein-Lkw in Vollbrand stand. Wegen der Nähe zum Gebäude und zum Baugerüst wurde umgehend ein umfassender Löschangriff eingeleitet, wie Hauptbrandmeister Alexander Scharf, berichtet.

Unter schwerem Atemschutz gingen die Einsatzkräfte von zwei Seiten gegen die Flammen vor, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern und das angrenzende Objekt zu schützen. Parallel wurden der Dachbereich und umliegende Gebäudeteile mit Drehleiter und Wärmebildkamera auf mögliche Brand- und Glutnester kontrolliert.

Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Villach hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Unter der Einsatzleitung von Oberbrandinspektor Martin Weinstich standen insgesamt rund 40 Kräfte im Einsatz. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet.