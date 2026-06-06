Der diesjährige Bezirksleistungsbewerb der Freiwilligen Feuerwehren (FF) des Bezirkes Völkermarkt fand kürzlich in Griffen statt. Als Veranstalter fungierten die FF Griffen gemeinsam mit dem Bezirksfeuerwehrkommando Völkermarkt mit Patrick Skubel. Insgesamt 42 Bewerbsgruppen nahmen teil. Der Bewerb diente heuer zugleich als wichtiger Probebewerb für die Feuerwehr-Landesmeisterschaft, welche am 27. Juni stattfinden wird.

Für einen besonderen Meilenstein im Kärntner Bewerbswesen sorgten heuer die Damengruppen. Erstmals in Kärnten nahmen bei einem Bezirksleistungsbewerb drei reine Damengruppen teil. Damit konnte erstmals der Titel „Bezirksmeister Damen“ vergeben werden. Landesbewerbsleiter Bernd Glanznig zeigte sich von dieser Entwicklung erfreut.

In Wettkämpfen konnten sich jene Feuerwehren die Spitzenplätze in den Kategorien sichern: In „Bronze A“ waren die FF Pustritz - Gruppe 5, FF Schwabegg - Gruppe 7 und FF Klein St. Veit - Gruppe 8 erfolgreich. In „Bronze B“ die FF Rinkenberg - Gruppe 1, FF Pustritz - Gruppe 4 und FF Loibach - Gruppe 8. Spitzenplätze in „Silber A“ erreichten die FF Pustritz - Gruppe 5, FF Diex - Gruppe 5 und FF St. Margarethen ob Töllerberg - Gruppe 7. Im Mannschaftsleistungsbewerb schnitten die FF Rinkenberg, FF Diex und FF Pustritz besonders gut ab. Bei den Damen waren es die FF Rinkenberg, FF Griffen und FF Pustritz.