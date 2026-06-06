Ein rund 590 Meter langer Abschnitt entlang der B82 Seeberg Straße zwischen Aich und Kaltenbrunn weist für den aktuellen Verkehr eine zu geringe Breite auf. Daher wurde bereits im Vorjahr mit der Verbreiterung der bestehenden Fahrbahn auf sieben Meter begonnen. Die Arbeiten werden nun mit Vorbereitungen für die Belagsarbeiten fortgesetzt. Der gesamte Baustellenbereich wird abschließend mit einer mehrlagigen Asphaltdecke versehen.

„Diese Maßnahmen sind ein wichtiger Beitrag zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Qualität im Landesstraßennetz. Aus dem Straßenbaureferat stellen wir daher dafür 240.000 Euro bereit“, erklärt Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP) und ergänzt: „Die B82 Seeberg Straße ist eine wichtige Verbindungsstrecke zur A2. Eine Investition wie diese ist deshalb umso wichtiger, denn sie kommt der Wirtschaft und der Lebensqualität der Bevölkerung vor Ort sowie der gesamten Region zugute.“

Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP) © Markus Andreas Traussnig

Die für die Verbreiterung erforderlichen Erdarbeiten wurden bereits im Vorfeld durch die Straßenmeisterei Völkermarkt ausgeführt. Während der Bauarbeiten wird der Verkehr mittels Ampelregelung aufrechterhalten und halbseitig geführt. Die Hauptarbeiten sollen bis spätestens Ende Juni abgeschlossen sein. Die Gesamtfertigstellung inklusive der Markierungsarbeiten ist für Mitte August vorgesehen.