Auf mehreren EU-Westbalkan-Gipfeln wurde bereits über die Beitrittsperspektiven diskutiert – ohne dass einer der Nachfolgestaaten Jugoslawiens, mit Ausnahme Sloweniens und Kroatiens,, Mitglied der Europäischen Union geworden wäre.

Die EU verfolgt in dieser Frage eine Linie, die sich auf eine einfache Formel bringen lässt: Der Westbalkan gehört zur europäischen Familie, doch für die Aufnahme braucht es mehr Zeit. Diese Zurückhaltung ist nicht unbegründet. Sie speist sich aus den Erfahrungen früherer Erweiterungsrunden, aus anhaltenden Defiziten bei Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, sowie aus der Frage, wie aufnahmefähig die EU selbst ist. Viele sehen zunächst Reformbedarf innerhalb der Union.

Gleichzeitig wächst der Druck. Denn politische Leerstellen bleiben selten lange unbesetzt. Wenn Europa den Staaten des Westbalkans keine glaubwürdige Perspektive bietet, werden andere Akteure ihren Einfluss ausbauen.