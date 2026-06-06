Wer denkt nicht zwischendurch an die unbeschwerte Zeit der 90er/00er Jahre zurück? Julia Krassnitzer und Angela Sommer taten das jedenfalls sehr intensiv. Denn aus diesem Gedanken keimte schlussendlich ein Verein, der nun mit der Veranstaltung „Back2Life“ seine erste Frucht trägt.

„Bereits letztes Jahr fassten wir den Entschluss, dass wir einmal eine coole Party machen wollen. Heuer haben wir uns dann, recht spontan, für die Umsetzung entschlossen“, berichtet Angela Sommer mit einem Strahlen in den Augen. Sommer ist die stellvertretende Obfrau des neugegründeten Vereins „St. Veiter Stadtleben“. „Der Verein ist entstanden, damit wir, zusammen mit Leuten, die sich auskennen und Einfluss haben, die Innenstadtbelebung vorantreiben können“, ergänzt Julia Krassnitzer, Obfrau des Vereins und Co-Chefin vom WurzelWerk.

So konnten die beiden Konrad Pfandl und seine Frau Julia gewinnen und der Verein wuchs auf vier Mitglieder. Das Ziel wäre nun, so viele Interessierte wie möglich für den Verein zu gewinnen, damit zahlreiche Projekte umgesetzt werden können. „Wir würden den Verein gerne zur Innenstadtbelebung nutzen – vielleicht Leerstände bespielen“, sagt Krassnitzer. Die erste Amtshandlung als Verein ist das Event „Back2Life“ – dieses wurde in unter zwei Monaten organisiert.

Mit von der Partie: Konrad Pfandl © Traussnig

„Die Stadt, der Bürgermeister, die Stama sind uns alle wahnsinnig entgegengekommen. Auch Conny Pfandl half mit seiner Expertise. All das erleichterte die Organisation“, sagen die zwei Freundinnen. Finanziert wurde das Event zur Gänze durch Sponsorings. „Das war für mich auch das Highlight – dass sich so viele Sponsoren gefunden haben“, freut sich Krassnitzer, während ihre Freundin ergänzt: „Das zeigt den Zusammenhalt in einer kleinen Stadt.“

Das Motto der Party, die am Hauptplatz stattfindet, ist „zurück in die 90er/2000er Jahre“. Hierfür konnte der Verein auch zeitgenössische Künstler gewinnen. Gin Tonic, Bengels Reloaded und auch DJ Wickbone werden am 12. Juni ordentlich für Stimmung sorgen. Auch die Gastro reist in der Zeit zurück und schenkt als M2, Tequila Rocks, Bieradies und Bull aus. Zudem wird es eine Havana Lounge geben und Gäste dürfen sich auf eine zeitgenössische Getränkekarte freuen. Passende Kleidung der 90er/00er ist natürlich kein Muss, aber erwünscht.

Um 15 Uhr startet die Radlobby am Hauptplatz – passend angezogen versteht sich. Um 16 Uhr wird das Event offiziell eröffnet und um 23 Uhr gibt es die After-Party im Bräuhaus mit DJ Wickbone. All das, bei freiem Eintritt. „Egal, mit wem wir gesprochen haben, alle freuen sich bereits darauf“, sagen die zwei Freundinnen, die in Zukunft noch weitere Innenstadtprojekte umsetzen wollen.