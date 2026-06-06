Die Wahl des nächsten ORF-Generaldirektors ist mehr als eine Personalentscheidung. Der Chef des größten Medienunternehmens des Landes ist einer der am meisten beobachteten Manager, der als Alleingeschäftsführer für mehr als eine Milliarde Euro zuständig ist. Bei der Wahl am Donnerstag dürfte erstmals seit Gerd Bacher 1967 ein Kandidat von außen an die Spitze rücken: Clemens Pig von der Austria Presse Agentur (APA) und Markus Breitenecker, vormals ProSiebenSat.1, haben gute Chancen. Im letzteren Fall käme der neue Chef sogar direkt von der Konkurrenz. Während sich die internen Bewerberinnen durch Lagerbildung und Positionskämpfe bemerkbar machten, hat sich außerhalb des Küniglbergs eine Erwartung verfestigt: Gesucht wird nach der Vertrauenskrise um Roland Weißmann kein Verwalter, sondern ein Sanierer.

APA-Chef Clemens Pig © APA

Das ist selten, denn große Institutionen bringen ihre Führungskräfte oft selbst hervor. Wer einen Generaldirektor von außen holt, trifft nicht nur eine Auswahl, sondern fällt auch ein Urteil über den Zustand der Organisation. Dahinter steht die Überzeugung, dass die notwendige Erneuerung nicht mehr aus eigener Kraft gelingen wird. Die eigentliche Botschaft lautet: Die interne Führung hat das Vertrauen der Eigentümer verloren, die Probleme des Hauses selbst lösen zu können.

Markus Breitenecker © APA

Externe sind attraktiv, aber auch bedrohlich

Wer einen Generaldirektor von außen holt, tauscht nicht nur eine Person aus. Er verändert die Stimmung im ganzen Haus. Er sagt: So wie bisher kann es nicht weitergehen. Für manche Mitarbeiter ist das eine gute Nachricht. Wer sich jahrelang über Seilschaften, Lagerdenken oder festgefahrene Strukturen geärgert hat, ortet plötzlich Chancen. Gleichzeitig wächst die Unsicherheit. Was wird verändert? Wer verliert oder gewinnt Einfluss? Fast immer gibt es gegen den Neuen Widerstand. Denn jede Organisation entwickelt ihre eigenen Gewohnheiten und ungeschriebenen Regeln. Ein Neuer kennt sie nicht. Aber genau deshalb wird er oft geholt. Genau das macht externe Chefs attraktiv – aber auch bedrohlich.

Aber: Externe Führungskräfte bringen selten nur neue Ideen mit, sondern oft auch neue Leute. Über Jahre gewachsene Seilschaften verlieren plötzlich an Bedeutung. Vertraute Karrierewege enden. Wer jahrelang darauf hingearbeitet hat, selbst aufzusteigen, muss plötzlich feststellen, dass die Positionen von außen besetzt werden. Darin liegt enorme Sprengkraft. Während die einen darin die Chance sehen, verkrustete Strukturen aufzubrechen, erleben andere den Machtwechsel als persönliche Niederlage. Aus Nervosität wird dann nicht selten Panik. Denn auf einmal steht der Lebensplan auf dem Spiel.

Gerd Bacher © Imago

Veränderung, die von außen kommt

Ein externer Generaldirektor ist für den ORF kein Novum, eher eine Rückkehr zu den erfolgreichsten Reformjahren. Gerd Bacher kam 1967 nicht aus dem Rundfunk, sondern aus der Zeitungswelt. Er wurde geholt, weil viele das Gefühl hatten, der ORF sei zu parteipolitisch, zu selbstbezogen und reformunwillig. Bacher reagierte nicht mit kosmetischen Korrekturen, sondern mit einem Totalumbau.

Seine Reformen waren umstritten, manche empfanden sie als brutal. Er baute organisatorisch um, schuf die bis heute bestehende Struktur mit Ö1, Ö Regional und Ö3 und zentralisierte die Nachrichtenredaktionen nach dem Vorbild der BBC. Gleichzeitig führte er den ORF autoritär. Freunde hatte er kaum. Aber er veränderte die Institution nachhaltig: Vieles, was wir im ORF heute sehen, geht im Kern noch immer auf Bacher zurück. Ähnlich war das 1994 bei Gerhard Zeiler, der zwar zuvor schon ORF-Generalsekretär, aber dennoch kein Eigenbauspieler war. Auch seine Reformen im Programm blieben weitaus länger bestehen als seine Amtszeit.

Gerhard Zeiler © APA

Auch die BBC stand vor ähnlichen Herausforderungen. Als BBC-Generaldirektor Tim Davie 2020 sein Reformprogramm vorstellte, machte er deutlich, dass ein bloßes „Weiter so“ keine Option mehr sei. „Meine größte Sorge ist, dass wir einfach weitermachen und glauben, es werde schon gutgehen. Wenn wir uns nicht ausreichend reformieren, bekommen wir ein Problem“, sagte er damals. Ein Satz, den man eins zu eins auch auf den ORF übertragen könnte. Schlimmer noch: Fünf weitere Jahre Stillstand könnten dazu führen, dass nichts mehr von Bedeutung übrig ist.

Die Erfahrung der BBC zeigt allerdings auch: Wer einen Reformkurs einschlägt, bringt nicht nur frischen Wind mit. Er löst Ängste und Kulturkämpfe aus. Denn jede Reform stellt die Frage, welche Teile bleiben dürfen und welche nicht. Auch beim ORF. Aber das ist es wert. Denn seine größte Bedrohung ist nicht die Reform, sondern die Vorstellung, dass alles bleiben kann, wie es ist.