Bei einem gemeinsamen Konzertabend zeigten die Musikschule und die HLW Krieglach am Dienstag, was in ihnen steckt und boten rund 400 Besucherinnen und Besuchern im VAZ Krieglach einen abwechslungsreichen Abend voller Musik und Kulinarik. Für den bunten Ohrenschmaus sorgten die Schüler-Lehrer-Big-Band, das Jugendblasorchester, die Schulband der Musikschule Krieglach sowie die Formation „Hai-Five“, während sich die Schülerinnen und Schüler der HLW mit einer vielfältigen Auswahl an Speisen um das leibliche Wohl der Gäste kümmerten.

Die HLW servierte Hotdogs, Steirer-Hotdogs, Tomaten-Mozzarella-Brötchen sowie süße Köstlichkeiten © zVg

Beim Publikum fand diese Kombination großen Anklang, auch die beiden Direktoren, Martin Lueger (Musikschule Krieglach) und Jochen Täubl (HLW Krieglach), zeigten sich äußerst zufrieden mit der erfolgreichen Kooperation. Beide betonten die hervorragende Zusammenarbeit und sehen in diesem gemeinsamen Projekt einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens in der Region. Gute Nachrichten gibt es auch für jene, die nicht dabei sein konnten: Die Planungen für weitere gemeinsame Veranstaltungen und Projekte laufen bereits.