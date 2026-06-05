Ein Österreicher ist am Flughafen der Hauptstadt Sardiniens, Cagliari, mit zwei Tropfsteinfragmenten und fünf Quarzitstücken im Handgepäck aufgehalten worden. Der Mann, der nach Wien fliegen wollte, wurde bei einer Sicherheitskontrolle gestoppt und wegen der Beschädigung eines Naturschutzgebiets angezeigt. Nach Angaben der italienischen Behörden sollen die Tropfsteine aus einer geschützten Höhle in der Gemeinde Dorgali auf Sardinien stammen.

Die Quarzitfragmente sollen von einem Wanderweg in der Provinz Oristano entnommen worden sein. Die Steine wurden beschlagnahmt, wie die Behörden mitteilten. Über die Herkunft des Mannes in Österreich gab es keine Angaben.

Die Mitnahme von Steinen, Sand, Kieseln und Muscheln von den Stränden Sardiniens ist nach einem Regionalgesetz aus dem Jahr 2017 verboten. Der Österreicher muss nun mit einer Geldstrafe zwischen 500 und 3.000 Euro rechnen. Das beschlagnahmte Material soll in den kommenden Tagen an den Herkunftsort zurückgebracht werden.