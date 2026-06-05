In Kühnsdorf/Sinča vas pfeifen es bereits die Spatzen von den Dächern. Pfarrer Johann Skuk wird vermutlich im September sein Amt aus Altersgründen niederlegen. Der Geistliche wird im Oktober seinen 93. Geburtstag feiern. „Ich möchte mich ins Seniorenheim nach Bleiburg zurückziehen“, bestätigte Skuk.

Johann Skuk wird sein Amt aus Altersgründen zurücklegen © Diözese Gurk/Gert Eggenberger

Skuk wurde 1933 in Schattenberg bei Bleiburg/Pliberk geboren, maturierte 1953 am Gymnasium in Tanzenberg, absolvierte sein Theologiestudium am Priesterseminar in Klagenfurt und wurde 1958 zum Priester geweiht. Nach verschiedenen Stationen ist er seit 1966 für die Pfarre in Kühnsdorf verantwortlich.

Bezüglich der Nachfolge gibt es von Seiten der Diözese Gurk derzeit keinen verbindlichen Kommentar. „Wie jedes Jahr werden mit Beginn des neuen Arbeitsjahres am 1. September auch heuer wieder personelle Veränderungen in den Pfarren der Diözese Gurk in Kraft treten. Sobald entsprechende Dekrete vorliegen, werden sämtliche Personalentscheidungen der Diözese Gurk als Ganzes veröffentlicht“, erklärt Generalvikar Johann Sedlmaier.

Generalvikar Johann Sedlmaier © Diözese Gurk/Karlheinz Fessl

Kein Wunder also, dass es in der Gerüchteküche nur so brodelt. So soll Gerüchten zufolge Michael Golavčnik ab September die Pfarre Kühnsdorf seelsorgerisch übernehmen. Golavčnik geriet im Sommer des Vorjahres in die Schlagzeilen, als die Diözese Gurk mitteilte, dass er eine einjährige Sabbatzeit nehme und somit als Provisor der Pfarren Schwabegg/ Žvabek und Neuhaus/Suha entlastet werde. Den Hintergrund bildeten angebliche Verfehlungen gegen den Zölibat sowie, wie es damals von Seiten der Diözese hieß, „das Eindringen in andere Beziehungen“. Die Absetzung des Priesters sorgte für ein Erdbeben im Pfarrgemeinderat Schwabegg. Gleich sieben Pfarrgemeinderäte traten aus Protest zurück.

Gleichzeitig wurde jedoch von Seiten der Diözese betont, dass man nach einer einjährigen Sabbatzeit entscheiden werde, mit welcher neuen Aufgabe Golavčnik zu betrauen sei. Lediglich eine Rückkehr in seine alten Pfarren schloss man definitiv aus. Einer Übernahme der Pfarre Kühnsdorf steht somit nichts im Wege.

Ein weiteres Gerücht betrifft die Zusammenlegung der Dekanate Bleiburg und Eberndorf/Dobrla vas. Dazu erklärt Generalvikar Sedlmaier: „Etwaige Veränderungen in den Organisationseinheiten der Diözese Gurk sind bekanntlich auch Themen im derzeit laufenden Kirchenentwicklungsprozess und werden nach einer allfälligen Beschlussfassung entsprechend kommuniziert werden.“

In St. Kanzian ist die Pfarre nach dem überraschenden Tod des beliebten Pfarrers Friedrich Isop verwaist. Isop, langjähriger priesterlicher Betreuer von St. Kanzian und Provisor von Stein im Jauntal, ist am 25. Mai im 84. Lebensjahr verstorben. Er wurde am Montag nach einem feierlichen Requiem mit Diözesanbischof Josef Marketz im Priestergrab am Friedhof von St. Kanzian zur letzten Ruhe gebettet. Bis hier eine Nachfolge feststeht, werden Messen sowie weitere kirchliche Handlungen wie Begräbnisse, Taufen oder Hochzeiten von anderen Geistlichen aus der Umgebung übernommen.