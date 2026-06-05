Nach einem Festgottesdienst zu Fronleichnam, den Bischof Willibald Krautwaschl in Radmer feierte, fand am Kirchplatz das traditionelle Singen und Musizieren statt. Seit seiner Bischofsernennung feierte der Bischof erstmals eine Messe im Wallfahrtsort. Für die musikalische Gestaltung sorgten der Männergesangsverein Lugauer, die Ortskapelle Radmer, der Kirchenchor Radmer, die Innerberger Stimmen und die Kindergartenkinder.

„Es ist uns eine Ehre, als Männergesangsverein die Fronleichnamsfeier mitzugestalten.“, betonte Hubert Wendner, Obmann des Männergesangsvereins Lugauer.Krautwaschl hob die besondere Gemeinschaft hervor: „Hier wird das Miteinander der verschiedenen Gruppen sichtbar und hörbar.“ Bürgermeister Klaus Gottsbacher betonte die Verbundenheit der Diözese Graz-Seckau mit Radmer.

Harmonisches Miteinander

Die Chorleiterinnen der Innerberger Stimmen, Birgit Loibnegger und Marianne Pfingstner, unterstrichen die Bedeutung der musikalischen Zusammenarbeit: „Das harmonische Miteinander der Chöre und der Ortskapelle sorgt für eine sehr feierliche Stimmung und trägt zum Erhalt der Volksliedkultur bei“, erklärten sie.

Lisa Schnabl, Leiterin des Pfarrkindergartens Radmer, verwies auf die Bedeutung des Singens für die frühkindliche Bildung und die Pflege von Traditionen: „Das Einstudieren von Liedern und das gemeinsame Singen sind ein wichtiger Bestandteil des Kindergartenjahres.“ Für Franz Schaumberger, Chorleiter des Kirchenchors Radmer, hat die Veranstaltung auch eine persönliche Bedeutung: „Mir ist es eine Ehre, dass ich seit 40 Jahren durch das Singen Freude bereite.“