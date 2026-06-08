Den 8. Juni haben sich sowohl Verantwortliche im Grazer Straßenamt als auch jene bei Baufirmen im Kalender notiert. Der dahinterstehende Start von neuen Grabungen auf Grazer Stadtgebiet sollten daher auch Autolenker und Öffi-Fahrgäste im Auge behalten – und ab dem heutigen Montag mit der einen oder anderen Geduldsprobe in Graz rechnen. Zu den größten frischen Baustellen gehört jene in der Triester Straße: Wie ausführlich berichtet, wird die in die Jahre gekommene Eisenbahnbrücke saniert – also wird ab dem 8. Juni und bis September die Unterführung entlang der Karlau-Mauer für Pkw gesperrt. Zudem müssen ÖBB-Passagiere im August mit einem Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Graz und Gleisdorf rechnen.

Außerdem starten am heutigen 8. Juni unter anderem noch diese Bauarbeiten:

Alte Poststraße 78: Weil eine neue Gasleitung erforderlich ist, wird hier bis 20. Juni der Verkehr händisch geregelt.

Anton-Leb-Gasse / Hilmteichstraße: Das Sanieren eines Gehsteigs macht die Sperre eines Fahrstreifens notwendig – bis Ende Juli jeweils von 8.30 bis 14 Uhr und von 20 Uhr bis 5 Uhr früh.

Kärntner Straße (gegenüber Hausnummer 209): Der Tausch eines Schachtdeckels führt hier zu einer Fahrstreifenzusammenlegung während der Bauarbeiten – bis 19. Juni von 20 Uhr abends bis 5 Uhr früh.

Mariatroster Straße 135: Weil ein Kran für Hebearbeiten eingesetzt wird, muss am 8. und 9. Juni ein Fahrstreifen gesperrt werden – jeweils von 8 bis 16 Uhr.

Petrifelderstraße 7-9: Ein frischer Fernwärmeanschluss sorgt für die Postenregelung des Verkehrs bis 10. Juli.