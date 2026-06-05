Dienstagabend kam es in Klagenfurt sowie in St. Veit an der Glan zu zwei Fällen von sexueller Belästigung im öffentlichen Raum.

Dabei wurden zwei Frauen unabhängig voneinander von einem bislang unbekannten Mann verfolgt. Die Frauen konnten beobachten, wie der Mann sein Geschlechtsteil entblößte und sich selbst befriedigte.

Fahndung negativ

In beiden Fällen entfernte sich der Tatverdächtige nach den Vorfällen in unbekannte Richtung. Eine Fahndung nach dem Mann verlief negativ. Die Ermittlungen zur Identität des Mannes sowie zur Klärung eines möglichen Zusammenhangs zwischen den beiden Vorfällen werden geführt.

Sollten Personen in eine ähnliche Situation geraten oder einen derartigen Vorfall wahrnehmen, wird ersucht, umgehend den Polizeinotruf 133 zu verständigen, damit unverzüglich Fahndungs- und Schutzmaßnahmen eingeleitet werden können.