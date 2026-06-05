Es gibt besorgniserregende Nachrichten aus Norwegen: Kronprinzessin Mette-Marit (52) wurde auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt. Das bestätigt der Hof am Freitagvormittag. Der Gesundheitszustand der Ehefrau von Kronprinz Haakon (52) hat sich in den vergangenen Wochen rapide verschlechtert.

In dem offiziellen Statement heißt es: „Aufgrund ihrer lebensbedrohlichen chronischen Lungenerkrankung (Lungenfibrose) und nach umfassenden medizinischen Untersuchungen wurde Ihre Königliche Hoheit Kronprinzessin Mette-Marit auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt.“

Hof bestätigt: Mette-Marit auf Transplantationsliste

„Die Entwicklung der Lungenerkrankung der Kronprinzessin ist ernst. Nach einer umfassenden medizinischen Beurteilung wurde sie nun auf die Liste der Personen gesetzt, die so bald wie möglich eine Lungentransplantation erhalten sollen“, sagt Chefarzt und Lungenspezialist Are Holm vom Rikshospitalet. Laut norwegischen Medien kann eine solche Operation nur in diesem Krankenhaus durchgeführt werden.

Bereits Ende 2025 wurde bekannt, dass die 52-Jährige in naher Zukunft eine neue Lunge brauchen wird. Sie unterzog sich im Zuge dessen bereits zahlreichen Voruntersuchungen und Tests. Mette-Marit bekam 2018 die Diagnose Lungenfibrose. In den vergangenen Wochen wurde die norwegische Prinzessin mehrmals mit einem Sauerstoffgerät gesichtet.

In den kommenden Monaten soll sich Mette-Marit schonen: „Bis zur Operation wird es der Kronprinzessin nicht möglich sein, ihrer Arbeit nachzugehen oder offizielle Termine wie gewohnt wahrzunehmen.“

Am Donnerstag wurde die künftige Königin kurzzeitig in eine Osloer Klinik gebracht. Bilder zeigen Mette-Marit mit Ehemann Haakon und Tochter Ingrid-Alexandra (22) vor dem Krankenhaus. Ihr Ehemann hatte seine Japan-Reise früher als geplant beendet und nannte den Gesundheitszustand von Mette-Marit als Grund. Prinzessin Ingrid-Alexandra studiert eigentlich in Sydney, reiste aber am Mittwoch wieder nach Norwegen, um ihrer Mutter zur Seite zu stehen.

Die 22-Jährige wird zudem ihr Studium für das Herbstsemester von der Universität Sydney an die Universität Oslo verlegen. Bruder Prinz Sverre Magnus (20), der zuletzt in Italien lebte, soll ebenfalls nach Norwegen zurückgekehrt sein.

Es war nicht klar, was hinter dem Krankenhausbesuch steckte. Nun ist davon auszugehen, dass es im direkten Zusammenhang mit der Transplantationsliste steht.