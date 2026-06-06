Zehn Jahre lang stand Rudolf Huber an der Spitze der Loser Bergbahnen, im September geht der langjährige Seilbahnchef nun in den Ruhestand. Nach einem intensiven Bewerbungsprozess – es gab mehr als 50 Bewerbungen – entschied man sich letztendlich für Oliver Freund als Nachfolger. „Er ist als einer der besten Bewerber hervorgegangen und hat im Hearing überzeugt“, erzählt Huber.

Mit Freund übernimmt ein erfahrener Manager aus dem Marketingbereich die Geschäftsführung der Bergbahnen, aktuell ist er noch als Geschäftsführer der Brunnalm – Hohe Veitsch im Mürztal tätig. In seiner neuen Rolle wird er sich auf die wirtschaftlichen Agenden und das Marketing der Loser Bergbahnen fokussieren. Für den technischen Betrieb werden in weiterer Folge die technischen Leiter zuständig sein.

Freund blickt motiviert in die Zukunft

Nachdem das Großprojekt der Panoramabergbahn 2024 erfolgreich abgeschlossen wurde, stehe man laut Huber nun vor der Herausforderung „dieses einzigartige Leitprojekt entsprechend zu vermarkten“. Oliver Freund blickt motiviert in die Zukunft und hat einiges vor: „Der Loser ist der Berg der vier Jahreszeiten und genau hier möchte ich ansetzen. Mein Ziel ist es, den Winterbetrieb auf hohem Niveau zu stabilisieren und gleichzeitig den Fokus auf den Sommer und die Ganzjahresentwicklung zu legen.“

Konkret möchte Freund mehr auf das Naturerlebnis und die Naturvermittlung setzen. So sollen ganzjährig mehr Besucherinnen und Besucher angelockt werden. Außerdem nennt der zukünftige Geschäftsführer die Loser Alm als wichtigen Wertschöpfungshebel im Betrieb. „Die Loser Alm soll der Place to be für Einheimische und Gäste werden“, erzählt er im Gespräch.

Persönlich ist Freund dem Ausseerland übrigens familiär eng verbunden, er habe seine halbe Kindheit hier verbracht und auch das Skifahren in der Region gelernt. „Deshalb freue ich mich sehr, dass ich nun für diese wunderschöne Region beruflich tätig sein darf und hier etwas bewegen kann“, sagt Oliver Freund.

„Panoramabahn war mein Baby“

Über den Sommer steht Rudolf Huber noch an der Spitze der Loser Bergbahnen. Sein größtes Projekt als Geschäftsführer: die Umsetzung der Panoramabergbahn. „Das Projekt war sozusagen mein Baby. Ich habe selbst als Techniker an diesem österreichweit einzigartigen Seilbahnprojekt mitgearbeitet. Es ist schön, wenn man jetzt zurückblickt und sieht, was man alles erreicht hat.“ Personell seien die Loser Bergbahnen gut aufgestellt, der Übergabe an Oliver Freund blickt Huber positiv entgegen.