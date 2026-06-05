Viele Jahre lang haben sie ihre Gemeinden geprägt, nun wurde ihr Einsatz im Spiegelsaal der Landesregierung gewürdigt. Landeshauptmann Daniel Fellner, Landeshauptmann Stellvertreter Martin Gruber und Landesrätin Beate Prettner zeichneten Sonya Feinig, Klaus Glanznig und Ferdinand Vouk aus. Feinig und Glanznig erhielten das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Kärnten. Vouk, der diese Auszeichnung bereits seit 2016 trägt, wurde mit einer Ehrenurkunde geehrt.

Die drei ehemaligen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern wurden in Klagenfurt geehrt © KK/LPD Kärnten/Bauer

Fellner dankte den drei ehemaligen Gemeindeoberhäuptern für ihren Einsatz. Ein politisches Amt sei oft mit Entbehrungen verbunden und werde nicht immer mit Dankbarkeit belohnt. Zugleich betonte er die Bedeutung demokratischer Verantwortung. „Wir alle müssen dazu beitragen, dass unsere Demokratien auch Demokratien bleiben“, sagte Fellner.

Drei lange politische Karrieren wurden geehrt

Ferdinand Vouk wirkte 41 Jahre lang in Velden am Wörthersee, davon 25 Jahre als Bürgermeister. Zu seinen prägenden Entscheidungen zählen der Umbau des Bahnhofs zur Mobilitätsdrehscheibe sowie Investitionen in die Bildung, vom Bildungscampus über die Musikschule bis zum Ausbau der Kinderbetreuung. Auch die touristische Nebensaison wurde unter seiner Führung stark gestärkt.

Klaus Glanznig stand 41 Jahre lang im Dienst der Gemeinde Treffen am Ossiacher See. 1985 begann er als Ersatzgemeinderat, später war er Gemeindevorstand, Vizebürgermeister und ab 7. Jänner 2013 Bürgermeister. Er setzte kommunale Projekte um, forcierte Betriebsansiedelungen und gemeinnützige leistbare Wohnungen. Herausforderungen waren die Unwetter 2016 und 2022.

Längstdienendste Bürgermeisterin seit 2004

Sonya Feinig galt als längstdienende Bürgermeisterin des Landes. 38 Jahre lang gestaltete sie Feistritz im Rosental als Amtsleiterin, Vizebürgermeisterin und Bürgermeisterin mit. Am 4. April 2004 wurde sie erstmals zur Gemeindechefin gewählt, drei weitere Wahlsiege folgten. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von den Poggersdorfer Knirpsen.