Es ist ein „schönes, altmodisches Kinderkarussell, nicht etwa eines dieser modernen lärmenden Geschosse, die es seit einiger Zeit auf deutschen Jahrmärkten zu sehen gab. Überlaut. Überbeleuchtet. Überschnell.“ Es ist keine laute Geschichte, die Hans-Ulrich Treichel in seinem neuen Roman „Das Karussell“ erzählt, sondern ein altmodisches, zwischen Melancholie und Selbstironie kreisendes Nachdenken über das Leben, einstige Sehnsüchte und verpasste Gelegenheiten. Also wieder die Selbstbespiegelung eines gealterten Literaten, wie man sie schon so oft gelesen hat? Nein, denn der 74-jährige deutsche Schriftsteller schafft dieses Nachdenken ohne Larmoyanz, reflektiert im Rückblick nicht nur die Befindlichkeiten seines Protagonisten, sondern erzählt auch viel über das Süditalien der 1960er-Jahre.

Hierhin hat es nämlich den mittlerweile pensionierten Germanistikprofessor Bernhard in seiner Jugend gelockt, als er eine Lektoratsstelle an der Uni von Salerno antrat. Jahrzehnte später nimmt er nun eine Einladung seines einstigen Studenten und Freundes Alfredo an, mittlerweile ein Strandbadbetreiber und seit Jahren Besitzer eines baufälligen historischen Karussells. Die Reise in die Vergangenheit bringt für den geschiedenen und kinderlosen Rentner eine Wiederbegegnung mit der damals angeschwärmten Arianna, die als Bauingenieurin das Karussell wieder in Schuss bringen soll.

Die Lockenmähne dieser zupackenden Frau im Overall ist mittlerweile auch grau geworden, die Anziehungskräfte zwischen den beiden existieren aber immer noch. Doch das Leben hat sich für Arianna weitergedreht, während Bernhard sich wie eh und je auf der Stelle bewegt. „Bernhard war ein Mensch, der zur Vereinsamung neigte, wenn er allein war.“ Dann wurde er „menschenflüchtig. Anthropofugal. Auch so ein Wort, das er zwar selten öffentlich nutzte, aber gern in seinem Sprachgedächtnis mit sich herumtrug.“ So wie sein versäumtes Leben.

Hans-Ulrich Treichel. Das Karussell. Suhrkamp. 202 Seiten, 25,70 Euro