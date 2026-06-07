Wie kann die Energiezukunft in der Region Murau Murtal nachhaltig, leistbar und innovativ gestaltet werden? Antworten auf diese Frage sucht der „Starke Chancen Award 2026“, der vom Regionalmanagement Murau-Murtal bereits zum zweiten Mal ausgeschrieben wird.

Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentierten Landtagsabgeordneter Thomas Maier als Vorsitzender des Regionalmanagements, sein Stellvertreter Landtagsabgeordneter Bruno Aschenbrenner sowie Geschäftsführer Günter Leitner das diesjährige Schwerpunktthema „Bezahlbare und saubere Energie“.

Die Wahl des Themas kommt nicht von ungefähr: Steigende Energiepreise und die Auswirkungen internationaler Krisen belasten sowohl private Haushalte als auch Gemeinden und öffentliche Einrichtungen. Gleichzeitig verfügt die Region Murau-Murtal über großes Potenzial im Bereich erneuerbarer Energien. Windkraft, Photovoltaik, Wasserkraft und die nachhaltige Nutzung des regionalen Holzvorrates bilden bereits heute wichtige Säulen der Energieversorgung.

Einreichungen bis 18. September möglich

„Bestimmt schlummern irgendwo innovative Ideen und konkrete Maßnahmen, um die Energiezukunft noch effizienter voranzutreiben. Dabei muss das Rad nicht immer neu erfunden werden, sondern kann auch auf bereits Bestehendem aufgebaut werden“, betonte Geschäftsführer Günter Leitner.

Gesucht werden kreative Projekte, innovative Konzepte und praktische Lösungen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen, leistbaren und sauberen Energieversorgung leisten können. Zur Teilnahme eingeladen sind engagierte Einzelpersonen, Initiativen, Gemeinden, Organisationen und Unternehmen aus der Region.

Einreichungen sind bis spätestens 18. September 2026 per E-Mail an office@mu-mt.at möglich. Die Projekte werden von einer Fachjury bewertet.

Die Verleihung des Starke Chancen Awards 2026 findet am 3. November 2026 im Veranstaltungszentrum Judenburg statt. Dort werden die besten Ideen und Projekte öffentlich ausgezeichnet.