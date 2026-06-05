Schwere Kopfverletzungen erlitt ein 91-jähriger Tscheche, der am Donnerstag am Großglockner abgestürzt ist.

Um 12:50 Uhr wurde über Notruf gemeldet, dass ein 91-jähriger tschechischer Staatsbürger oberhalb einer Schutzhütte in Kals am Großglockner rund 20 bis 25 Meter über eine steile Böschung in Richtung Tauernbach abgestürzt sei. Der Mann wurde von Ersthelfern versorgt.

Nach Innsbruck geflogen

Nach der notärztlichen Erstversorgung durch die Besatzung des Notarzthubschraubers Christophorus 7 wurde der Tscheche mit Verdacht auf eine schwere Kopfverletzung in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen. Nach bisherigen Erhebungen dürfte der 91-Jährige im Bereich der Unfallstelle den Tauernbach beobachtet haben und dabei abgestürzt sein.

„Weitere Personen waren am Unfallgeschehen nicht beteiligt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor“, teilt die Polizei mit.