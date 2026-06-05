Die Arbeiten auf der B 20 (Mariazeller Straße) gehen weiter: In den letzten Jahren wurden am Seeberg in den Gemeinden Mariazell und Turnau in Summe schon vier Kilometer der wichtigen Verbindungsstraße saniert, nun konzentrieren sich diese auf einen exakt 2,1 Kilometer langen Abschnitt auf der Passhöhe selbst.

„Ab Montag, dem 8. Juni, wird die Baustelle eingerichtet und dann werden bis voraussichtlich Mitte August in etwa 1,3 Millionen Euro investiert werden. Abgesehen von der Fahrbahn wird auch die 1972 errichtete und rund 100 Meter lange Schleppliftbrücke saniert“, informiert Verkehrslandesrätin Claudia Holzer in einer Aussendung.

Verkehrslandesrätin Claudia Holzer © Land Steiermark/Binder

Fräsarbeiten und Ampelregelung

Da im betroffenen Abschnitt unterschiedliche Schäden vorliegen, wird man bei den Fräsarbeiten auf der B 20 in vier Abschnitten vorgehen, erklärt Projektleiter Wolfgang Wiesler von der Abteilung 16 (Verkehr und Landeshochbau) des Landes Steiermark. „Die bestehende Fahrbahn wird zwischen neun und dreizehn Zentimeter abgefräst, der neue Asphaltaufbau wird eine Stärke von insgesamt elf Zentimeter haben. Dabei werden Entwässerung und Bankette natürlich angepasst“, schildert er die konkrete Vorgehensweise.

Unterdessen werden bei der genannten Schleppliftbrücke Betonschäden behoben sowie Fahrbahn und Fugen erneuert. Pendlerinnen und Pendler sollten jedenfalls für die Dauer der Sanierung bis August etwas mehr Fahrtzeit einplanen: Der Verkehr wird währenddessen im Baustellenabschnitt mittels Ampeln wechselweise angehalten.